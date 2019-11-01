В Солнечногорске пьяный водитель въехал в магазин

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пьяный водитель, который в прошлом году был лишен права вождения, въехал в продуктовый магазин в Солнечногорске, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что мужчина не справился с управлением автомобилем и совершил наезд на препятствие, а именно въехал в здание продуктового магазина, расположенного на улице Красной. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции во время проверки документов почувствовали запах алкоголя, исходивший от водителя", - рассказала она.

По словам Петровой, полицейские предложили мужчине пройти медицинское обследование, однако он отказался это сделать. Кроме того, как отметила представитель ведомства, было установлено, что в октябре прошлого года он был лишен права управления автомобилем на 1,5 года за отказ пройти медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В результате ДТП никто не пострадал.

Полицейские составили в отношении правонарушителя административные протоколы по ч. 2 ст. 12.7 ("Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами") и ч. 2 ст. 12.37 ("Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует") КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию").