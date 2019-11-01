В Магаданской области произошел пожар на шахте

ТАСС, 1 ноября. Пожар произошел на золотодобывающей шахте в Магаданской области. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в экстренных службах.

"Машина [по доставке породы] загорелась на горизонте 395 м. На поверхность эвакуировали 15 рабочих, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Сейчас ведется тушение пожара. Работа шахты приостановлена.

Причины возгорания выясняются.

В экстренных службах уточнили, что ЧП произошло в Среднеканском районе на руднике "Ольча". Он принадлежит "Омолонской золоторудной компании", которая специализируется на разработке золотоносных месторождений.

В новость внесены изменения (17:52 мск) - добавлены подробности.