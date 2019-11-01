В Эфиопии 17 пассажиров автобуса погибли в ДТП

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли на северо-западе Эфиопии в результате падения автобуса в ров. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

"Автобус в минувший четверг перевернулся и упал в глубокий ров, погибли семнадцать пассажиров", - говорится в заявлении для прессы департамента полиции района Гонджи-Колала в регионе Амхара. Власти ведут расследование ДТП.

Эфиопия имеет один из самых низких показателей в мире по количеству владельцев автомобилей по отношению к общему населению страны. Однако, это не спасает страну от множества аварий, значительное количество которых происходит из-за плохих дорог.