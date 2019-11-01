Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Водителя Uber, убившего британского дипломата в Ливане, приговорили к смертной казни

В стране с 2004 года действует мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров

БЕЙРУТ, 1 ноября. /ТАСС/. Суд Ливана приговорил в пятницу к смертной казни таксиста Тарека Хошие, убившего в декабре 2017 года британского дипломата Ребекку Дайкс. Об этом, как передало агентство Аль-Ватания, сообщил судья горного района Метн Висам Муртада.

Хошие, работавший водителем в компании Uber, ранее признался, что изнасиловал, а затем задушил 30-летнюю британку, которая возвращалась 16 декабря 2017 года домой после дружеской вечеринки в одном из кафе в фешенебельном бейрутском квартале Джумейзе. Труп британки был обнаружен на следующий день на шоссе в Метн, а личность убийцы удалось распознать с помощью видеокамеры, установленной у входа в кафе.

Подобные криминальные ситуации являются редкостью для Ливана, который считается достаточно безопасным для туристов и иностранцев. В Ливане с 2004 года действует мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров.

Ребекка Дайкс занималась в посольстве гуманитарными вопросами и была всеобщей любимицей. Ее коллеги создали специальный фонд Rebecca Dykes Foundation, чтобы продолжить ее дело и помогать малоимущим семьям и беженцам в Ливане.

Теги
Ливан
Реклама на ТАСС
Британская полиция потребовала от Дублина выдать обвиняемого по делу о гибели 39 мигрантов
Имон Харрисон на данный момент находится под стражей в Ирландии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС