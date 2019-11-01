В Москве вооруженные грабители ранили мужчину и отобрали сумку с 5 млн рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Несколько вооруженных грабителей на юго-востоке Москвы ранили мужчину из травматического пистолета и отобрали у него сумку с деньгами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"По предварительной информации, в районе улицы Верхние Поля несколько неизвестных ранили мужчину, предположительно из травматического оружия, и похитили у него сумку с деньгами. По данному факту проводится проверка, сумма ущерба устанавливается", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в сумке у потерпевшего было около 5 млн рублей.

Грабители пытались скрыться, но их заметили полицейские. Одного из нападавших удалось задержать в ходе погони, он доставлен в отдел полиции. Для задержания скрывшихся грабителей в городе введен план "Перехват". Пострадавшего сейчас осматривают медики.