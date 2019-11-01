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В Бразилии назвали причину загрязнения побережья страны нефтью

В качестве приоритетной власти рассматривают версию о сбросе нефти из трюмов танкера

ТАСС, 1 ноября. Танкер Bouboulina, принадлежащий греческой компании Delta Tankers Ltd и следовавший под флагом этой страны, стал источником загрязнения нефтью пляжей и территориальных вод Бразилии. Как сообщил в пятницу телеканал Globo, об этом свидетельствуют предварительные результаты расследования, обнародованные властями страны.

"Существуют серьезные основания полагать, что ни компания-владелец, ни капитан, ни члены команды не сообщили компетентным органам о разливе сырой нефти в Атлантическом океане", - цитирует Globo бразильских прокуроров Сибеле Беневенидес и Виктора Мариза. "Нет никаких указаний на то, что другое судно могло стать источником утечки нефти, добытой в Венесуэле", - сообщили, в свою очередь, ВМС Бразилии.

Танкер, о котором идет речь, на протяжении трех дней стоял на якоре в Венесуэле, после чего направился в ЮАР, а затем - в Сингапур. Результаты расследования основаны на данных спутниковых снимков, запечатлевших движение нефтяных пятен к северо-восточному побережью Бразилии. Изучив эти материалы, специалисты пришли к выводу, что разлив произошел 28 или 29 июля этого года в международных водах Атлантического океана, в 700 км от бразильского штата Параиба. Газета Folha De S.Paulo со ссылкой на ВМС Бразилии сообщила, что это же судно ранее "задерживалось в США из-за нарушений в работе системы разделения воды и нефти при сбросе в море".

В пятницу Федеральная полиция Бразилии провела обыски в офисах компаний Lachmann Agencia Maritima и Witt O Brien's, связанных с владельцем танкера. Речь идет о помещениях, расположенных в Рио-де-Жанейро.

По данным Бразильского института по защите окружающей среды (Ibama), с начала сентября более 250 пляжей и 12 природоохранных зон северо-востока страны оказались загрязнены нефтью. Протяженность береговой линии, затронутой экологическим бедствием, превышает 2,5 тыс. км. К ликвидации последствий привлечены 6,5 тыс. бразильских военных, сотрудники Института по сохранению биоразнообразия (ICMBio), Национального управления гражданской обороны, государственной нефтегазовой компании Petrobras, представители региональных и местных администраций, а также волонтеры, общими усилиями которых с пляжей удалено свыше 1 тыс. т нефти и загрязненного ею песка.

По результатам анализа собранной на пляжах нефти специалисты Petrobras и ученые Федерального университета штата Баия пришли к выводу, что она имеет венесуэльское происхождение. Власти Боливарианской Республики категорически отрицают свою причастность к произошедшему. В минувшую среду вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау заявил, что в качестве приоритетной власти рассматривают версию о сбросе нефти из трюмов танкера. Он добавил, что правительство планирует оштрафовать ответственных за ЧП.

Теги
БразилияЮАРСШАСингапурГрецияВенесуэла
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