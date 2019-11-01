Грузовик и легковушка столкнулись в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения грузовика DAF и легковой машины ВАЗ-2105 вечером в пятницу на федеральной трассе Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области. Об этом сообщила журналистам пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"На 49-м километре федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень водитель автомобиля ВАЗ-2105, мужчина 1935 года рождения, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, не учел дистанцию до впереди идущего грузового автомобиля DAF под управлением мужчины 1956 года рождения и допустил с ним столкновение. В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля: две женщины, личность одной из них устанавливается, вторая женщина 1978 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель легкового автомобиля с тяжелыми травмами доставлен в медико-санитарную часть №32 города Заречный.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. "Со слов водителя DAF, столкновение произошло, когда он остановился перед железнодорожным переездом. Все обстоятельства аварии устанавливаются", - добавили в пресс-службе.

Движение на участке федеральной автодороги, где произошло ДТП, не затруднено.