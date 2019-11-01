Суд в Ленобласти приговорил к условному сроку адвоката за пьяный дебош в поезде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Бокситогорский городской суд Ленинградской области приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно адвоката, устроившего дебош в поезде Санкт-Петербург - Вологда. Об этом сообщили журналистам в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Бокситогорским городским судом Ленинградской области подсудимому назначено наказание в виде двух с половиной лет условно", - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент в пассажирском поезде произошел в апреле этого года. Следователи установили, что находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина, который работал адвокатом, устроил дебош. Сначала он пытался ударить женщину-проводника, которая ему сделала замечание, затем утихомирить пассажира попыталась начальник поезда, но он ее избил. У женщины после произошедшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Также адвокат избил бармена в вагоне-ресторане за отказ продать ему спиртное.

После ЧП пассажира задержали и поместили под стражу. Его осудили по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"), ч. 2 ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и ст. 116 ("Побои") УК РФ.