В Петербурге осудили двух создателей финансовой пирамиды, похитивших более 50 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга приговорил создателей финансовой пирамиды "Кредитное содружество" Юрия Васильева к пяти годам и семи месяцам колонии и Александра Заборцева к восьми годам и девяти месяцам колонии. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"[Назначено наказание] Заборцеву - в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года. По совокупности приговоров - пять лет семь месяцев в исправительной колонии общего режима. Васильеву - в виде лишения свободы сроком на четыре года и три месяца. По совокупности приговоров - восемь лет и девять месяцев в исправительной колонии общего режима", говорится в сообщении.

Заборцева и Васильева признали виновными по статьям 159 УК РФ "Мошенничество" и 174.1 УК РФ "Отмывание денежных средств, приобретенных путем совершения преступления".

Финансовая пирамида была организована Заборцевым и Васильевым в Санкт-Петербурге в 2012 году, когда они зарегистрировали в Федеральной налоговой службе кредитно-потребительский кооператив "Кредитное содружество". Как удалось установить следователям, осужденные привлекали деньги вкладчиков и обещали им до 50% годовых за счет якобы эффективного инвестирования средств, однако на самом деле они собирались рассчитываться с вкладчиками за счет новых вложений.