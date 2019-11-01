Британская полиция потребовала от Дублина выдать обвиняемого по делу о гибели 39 мигрантов

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Британская полиция инициировала процедуру экстрадиции из Ирландии одного из подозреваемых по делу о гибели 39 мигрантов, тела которых были найдены в прицепе грузовика в графстве Эссекс 23 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу полицейским управлением графства.

"Имон Харрисон (23 года) из Мейобриджа, Северная Ирландия, обвиняется в непредумышленном убийстве 39 человек, незаконной перевозке людей через границу и нарушениях иммиграционного законодательства. Сегодня он предстал перед Высоким судом по уголовным делам в Дублине и был оставлен под стражей. Полиция Эссекса начала процедуру экстрадиции, чтобы обеспечить передачу обвиняемого Соединенному Королевству", - отмечается в сообщении.

Следователи считают, что Харрисон, задержанный 26 октября в порту Дублина, доставил прицеп с людьми в бельгийский порт Зебрюгге, откуда его отправили на пароме в Великобританию. Ранее обвинения были предъявлены 25-летнему жителю Северной Ирландии Морису Робинсону, водителю грузовика, который доставил прицеп из британского порта Перфлит в город Грейс в Эссексе.