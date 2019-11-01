В Канаде штормовой ветер оставил без света более миллиона потребителей

ОТТАВА, 1 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 млн потребителей лишились электроснабжения из-за проливных дождей и штормового ветра, обрушившихся в ночь с четверга на пятницу на атлантические и восточные провинции Канады. Об этом сообщил в пятницу телеканал CBC.

В зоне непогоды оказались регионы Квебек, Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Онтарио и Остров принца Эдуарда. По данным Национального метеобюро, порывы ветра достигали 110 км/ч (30 м/с), в результате повалены сотни деревьев и рекламных конструкций, что привело к массовым обрывам линий электропередачи. В южной и западной частях Квебека выпало 80-100 мм осадков в виде дождя (более трети месячной нормы), что местами привело к подтоплениям в ряде населенных пунктов. О пострадавших не сообщается.

От разгула стихии больше всех пострадали жители провинции Квебек, в том числе и в городе Монреаль, где без света сейчас остаются порядка 960 тыс. жилых домов, школ, магазинов и госучреждений. В восточной части Онтарио отрезанными от электроснабжения оказались свыше 32 тыс. потребителей, в частности в крупном городе Кингстон. В Атлантической Канаде аналогичные проблемы испытывают около 65 тыс. потребителей. По словам представителей энергосетевых компаний этих регионов, аварийные бригады устраняют обрывы на электросетях, но полное восстановление поврежденных линий электропередачи займет не менее 24 часов.

Из-за непогоды в аэропортах региона уже отменены или задержаны сотни авиарейсов, в том числе в международном аэропорту Монреаля. Некоторые школы отменили в пятницу занятия.