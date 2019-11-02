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Суда Тихоокеанского флота привлечены к поиску рыбаков, пропавших в Японском море

Спасатели уже обследовали более 230 км береговой черты и прибрежной акватории моря

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Гидрографические суда Тихоокеанского флота (ТОФ) привлечены к поиску рыбаков, пропавших в Японском море. Об этом сообщил ТАСС в субботу в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

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Информация о пропаже четырех рыбаков, отправившихся на промысел в моторной резиновой лодке в залив Владимира в Ольгинском районе Приморского края, поступила 27 октября, сразу же начались их поиски, территория поисковых работ расширена до острова Сахалин.

"Сегодня в соответствии с решением командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца два судна ТОФ привлечены к операции по поиску рыбаков. С этой целью из бухты Абрек вышло гидрографическое судно ГС-397, а из залива Ольги - большой гидрографический катер БГК-168", - сообщили в пресс-службе.

Гидрографические суда определены как наиболее подходящие по своим техническим характеристикам для проведения поисковых работ. "Они будут координировать свои действия со структурами МЧС, - отметили в пресс-службе. - Команда осуществлять попутный поиск рыбаков также дана кораблям и судам ТОФ, действующим в данном районе Японского моря".

С момента пропажи рыбаков спасатели обследовали более 230 км береговой черты и прибрежной акватории моря, а также с борта вертолета Ми-8 - 1,4 тыс. кв. км морской акватории. Ранее была задействована военная авиация - самолет 11 армии противовоздушной обороны и военно-воздушных сил.

Теги
РоссияПриморский край
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