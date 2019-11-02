В Следственном комитете назвали причину пожара в промзоне Кемерова

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Пожар в промзоне в Кемерове начался после воспламенения, которое произошло при разгрузке контейнеров с мусором, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В субботу утром в Кемерове загорелись производственно-складские здания, в которых арендуют помещения частные компании. Сейчас пожар ликвидирован на площади порядка 800 кв. метров. В результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы кистей, но от госпитализации отказался.

"Известно, что при разгрузке контейнеров с отработанным мусором произошло воспламенение", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что погибший мужчина был 1992 года рождения. В настоящее время, по данным СК, людей в горящих зданиях нет.

Здания, где произошел пожар, расположены рядом с предприятием "Химпром".