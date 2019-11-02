Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Следственном комитете назвали причину пожара в промзоне Кемерова

Воспламенение произошло при разгрузке контейнеров с отработанным мусором
Описание
© Мария Пименова/ТАСС

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Пожар в промзоне в Кемерове начался после воспламенения, которое произошло при разгрузке контейнеров с мусором, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

На эту тему

В субботу утром в Кемерове загорелись производственно-складские здания, в которых арендуют помещения частные компании. Сейчас пожар ликвидирован на площади порядка 800 кв. метров. В результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы кистей, но от госпитализации отказался.

"Известно, что при разгрузке контейнеров с отработанным мусором произошло воспламенение", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что погибший мужчина был 1992 года рождения. В настоящее время, по данным СК, людей в горящих зданиях нет.

Здания, где произошел пожар, расположены рядом с предприятием "Химпром".

Реклама на ТАСС
Открытое горение на пожаре в промзоне в Кемерове ликвидировано
В результате пожара погиб один человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС