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Открытое горение на пожаре в промзоне в Кемерове ликвидировано

В результате пожара погиб один человек

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано в промзоне Кемерова, где в субботу утром произошел крупный пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

В субботу в Кемерове загорелись два производственно-складских здания, в которых арендуют помещения частные компании. В результате происшествия один человек погиб - мужчина 1992 года рождения, еще один получил травмы кистей, но от госпитализации отказался. Пожар начался после воспламенения, которое произошло при разгрузке контейнеров с мусором. Загоревшиеся здания расположены рядом с предприятием "Химпром".

"Открытое горение ликвидировано на площади 800 кв. метров, ведется проливка конструкций", - сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работают более 70 сотрудников МЧС, задействовано свыше 20 единиц техники. По оперативным данным, в результате пожара в одном здании от огня пострадал второй этаж и обрушилась кровля, в другом - одноэтажном здании - частично пострадали помещения.

Теги
РоссияКемеровская область
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