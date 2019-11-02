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Более 60 тыс. человек остались без света в Чечне

Без электроснабжения осталась значительная часть жителей Ачхой-Мартановского района

ГРОЗНЫЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Дома более 60 тыс. человек остались без электроснабжения в Чеченской Республике. Об этом сообщается в субботу на сайте ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"Второго ноября в 07:20 на подстанции 110 кВ "Самашки" отключился выключатель 35 кВ. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Ачхой-Мартановского района (около 60,3 тыс. человек). Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в районе ЧП - плюс один градус.

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