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Уголовное дело возбуждено о ложном сообщении о минировании рейса "Минск - Санкт-Петербург"

Полиция задержала мужчину

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании авиарейса "Минск - Санкт-Петербург". Об этом в субботу сообщила пресс-служба СК.

"По данным следствия, вечером 1 ноября в Национальном аэропорту "Минск" при посадке на рейс "Минск - Санкт-Петербург" от 80-летнего пассажира поступило сообщение о возможности взрыва на борту, - сказано в сообщении. - На место происшествия прибыли саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы".

После проведения осмотра места происшествия, взрывных устройств обнаружено не было.

"В настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия. В отношении мужчины Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса", - сообщили в СК.

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