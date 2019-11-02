МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Несколько улиц Махачкалы подтоплено из-за ливневого дождя. Из разных районов города поступают сообщения об отключении электроэнергии. Об этом ТАСС сообщили в субботу в управлении МЧС по Республике Дагестан.

"По Махачкале несколько улиц и проспектов подтоплены, затруднен проезд автотранспорта по ним. В МЧС поступают сообщения об отключениях электроэнергии в разных частях города", - сказал представитель ведомства.

В соцсетях горожане выкладывают фото и видео подтопленных дворов и улиц на них видно, застрявшие машины. В администрации столицы Дагестана пояснили журналистам, что в настоящее время идут работы по устранению последствий продолжающегося ливня.

В настоящее время дождь в Махачкале и других районах региона продолжается.