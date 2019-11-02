СМИ: демонстранты в Гонконге разбили окна здания агентства "Синьхуа"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 ноября. /ТАСС/. Радикальные демонстранты в Гонконге в субботу учинили очередные беспорядки и погромы, в ходе которых, в частности, пострадало здание, в котором базируется Азиатско-Тихоокеанская штаб-квартира ведущего в КНР информационного агентства "Синьхуа". Там были разбиты стеклянные двери и окна, сообщила газета South China Morning Post.

В субботу во второй половине дня Гонконг охватили очередные антиправительственные акции протеста. Их участники устроили погромы, поджоги, заблокировали дороги баррикадами, кидали в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью. Сотрудники правоохранительных органов применили для разгона радикалов слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки. По соображениям безопасности в деловом центре была закрыта станция метро Central.

С начала лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи - школьники и студенты - выражают готовность продолжать свои выступления.