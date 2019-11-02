Самолет МЧС России начал тушение лесных пожаров в Сербии

БЕЛГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Противопожарный самолет Ил-76 МЧС РФ приступил к тушению пожаров на востоке Сербии. Об этом сообщил в Twitter в субботу посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Самолет Ил-76 МЧС России приступил к тушению труднодоступных очагов огня на горном хребте Стара-Планина в Сербии. Надеемся, что участие российских спасателей поспособствует окончательной ликвидации пожаров", - написал он.

Оперативная отправка самолета из России в Сербию была осуществлена благодаря помощи Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в Нише, который оперативно подключился к "мероприятиям по борьбе с пожарами в горах Стара-Планина и на юго-востоке страны".

На гуманитарный характер деятельности РСГЦ указал российский посол. "Это подтверждает, что деятельность Российско-сербского гуманитарного центра в Нише и сотрудничество России и Сербии по линии МЧС имеют исключительно мирный характер и связаны с реагированием на чрезвычайные ситуации", - отметил он.

Ранее в МЧС сообщили ТАСС об отправке в Сербию самолета для помощи в тушении пожаров.

В Сербии пожары бушуют на площади около 500 га. Сербские спасатели обратились к коллегам из РФ с просьбой отправить на тушение Ил-76. В нескольких муниципалитетах объявлен режим ЧС.

Пожар в горах Стара-Планина, расположенных на территории Болгарии и Сербии, возник сначала на болгарской территории, а затем распространился и на сербскую часть. По словам спасателей, возгорание находится в недоступном для автотранспорта районе, куда пожарные добираются пешком по два часа. Сильное задымление мешает использовать вертолеты. В этой связи единственным шансом остается использование авиации МЧС России, отмечают сербские специалисты.

Вопрос гуманитарного центра

Российско-сербский гуманитарный центр учрежден на основании соглашения между правительством РФ и правительством Сербии от 25 апреля 2012 года. Правовой основой образования Центра послужило соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, а также ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года.

Несмотря на гуманитарную деятельность РСГЦ, его существование вызывает серьезное недовольство Запада, который утверждает, что центр является "военной базой" и "шпионским гнездом". Как ранее заявлял глава МИД Сербии Ивица Дачич, на Белград из Брюсселя и Вашингтона постоянно осуществляется огромное давление по вопросу гуманитарного центра. Более того, Брюссель считает существование РСГЦ одним из препятствий для Сербии на пути в ЕС. Из-за давления на Белград вот уже несколько лет РСГЦ не может получить официальный статус для своих сотрудников, хотя речь идет не о предоставлении центру полноценного дипломатического статуса, а только статуса технического персонала в посольствах для сотрудников РСГЦ, который имеют все представители западных организаций в Сербии, в том числе военные НАТО.

Как заявил в интервью ТАСС посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, несмотря на застарелую проблему со статусом РСГЦ, Россия не отказалась от идеи предоставления его персоналу официального статуса. По его словам, Центр зарекомендовал себя не только в Сербии, но и шире, в региональном плане, как очень нужная, важная, эффективная и незаменимая в случае гуманитарных катастроф структура. РСГЦ выбран Западом как один из объектов для нападок, и вокруг стали создаваться мифы, что это какое-то шпионское гнездо, указал дипломат. "Полагаю, придет время, и это соглашение будет подписано", - сказал Боцан-Харченко.