В Забайкалье арестованы двое подростков, обвиняемых в убийстве и насилии

ЧИТА, 2 ноября. /ТАСС/. Суд вынес постановление об аресте двух подростков 15 и 16 лет, обвиняемых в убийстве мужчины и насилии над женщиной в Забайкалье. Третий заключен под домашний арест. Об этом сообщил журналистам во вторник старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"По ходатайству следствия судом в отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего - домашний арест", - сообщил Марков.

По данным следствия, 27 октября обвиняемые в одном из сел Кыринского района ворвались в частный дом, где изнасиловали женщину и до смерти избили 40-летнего мужчину. Личности участников преступления были установлены в тот же день. Подросткам предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. По данным следователей, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

"Сегодня руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки в отношении органов системы профилактики Кыринского района. В рамках проверки следователи дадут принципиальную оценку действиям либо бездействию должностных лиц районной комиссии по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, а также других органов, обязанных заниматься профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних", - добавил Марков.