Мужчина с ножом напал на женщину в комиссариате французского Реюньона

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Полиция французского Реюньона (заморская территория в Индийском океане) задержала мужчину, напавшего с ножом на посетительницу комиссариата в субботу днем. Об этом сообщает радиостанция France Info.

По ее информации, инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени (13:30 мск). Две девушки вошли в здание комиссариата, чтобы подать заявление. В этот момент следом за ними вошел мужчина и набросился на одну из них, прижав к стене и удерживая нож у ее горла. Находившиеся рядом сотрудники полиции быстро смогли задержать его.

Задержанного отправили на психиатрическую экспертизу. В его отношении начато расследование по подозрению в насилии и оправдании терроризма.