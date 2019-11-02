Полицейские разыскивают девочку из Оренбурга, которая не вернулась домой

ТАСС, 2 ноября. Правоохранители разыскивают пропавшую жительницу Оренбурга 2009 года рождения, которая ушла из дома 2 ноября. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области.

"Сотрудниками МУ МВД России "Оренбургское" разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя <...>, 2009 года рождения, которая 2 ноября 2019 года около 14:00 (12:00 мск) часов ушла из дома по улице Диагностики 3/1", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, ребенок был одет в куртку светлого цвета с черными вкраплениями, белую шапку с помпоном, черные леггинсы, черные сапоги по колено.