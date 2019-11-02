СК: по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ подтвердил, что на западе Москвы убит начальник Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником Центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте", - сказали в пресс-службе. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

Сейчас на месте убийства работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК по Москве. "Допрашиваются очевидцы, отрабатываются записи камер видеонаблюдения", - сообщили в СК. На месте убийства также находится начальник Главного управления МВД по Москве Олег Баранов.

Руководитель Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат были расстреляны на улице Академика Анохина на западе столицы в субботу вечером. Убийца выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле, для розыска которого введены планы "Перехват" и Вулкан".

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам, это была не служебная командировка. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью.

В правоохранительных органах также сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.