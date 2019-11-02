Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК: по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии возбуждено уголовное дело

Допрашиваются очевидцы, отрабатываются записи камер видеонаблюдения

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ подтвердил, что на западе Москвы убит начальник Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником Центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте", - сказали в пресс-службе. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

Сейчас на месте убийства работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК по Москве. "Допрашиваются очевидцы, отрабатываются записи камер видеонаблюдения", - сообщили в СК. На месте убийства также находится начальник Главного управления МВД по Москве Олег Баранов.

Руководитель Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат были расстреляны на улице Академика Анохина на западе столицы в субботу вечером. Убийца выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле, для розыска которого введены планы "Перехват" и Вулкан".

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам, это была не служебная командировка. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью.

В правоохранительных органах также сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

Теги
Ингушетия
Реклама на ТАСС
В Кирове перевозившая ребенка после ДТП скорая столкнулась с легковушкой
Его родители погибли в автокатастрофе на трассе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС