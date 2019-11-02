В Кирове перевозившая ребенка после ДТП скорая столкнулась с легковушкой

ТАСС, 2 ноября. Автомобиль скорой помощи, в котором находился 6-летний ребенок после столкновения легковушки с "Камазом", попал в ДТП в Кирове, сообщили ТАСС в отделе информации и общественных связей управления МВД по региону.

"[Первое] ДТП произошло в Мурашинском районе [Кировской области] около 9:00 - там погибли два человека, ребенок из Мурашинского района [пострадал] и доставлялся в Киров. И в Кирове примерно в 11:20 по улице Дзержинского <…> произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и Ford Fusion. <…> И вот в этой машине находился этот ребенок. <…> Ребенок потерял родителей", - сказал собеседник агентства.

Данными о состоянии ребенка ТАСС на данный момент не располагает.

Как сообщается на странице управления ГИБДД по Кировской области, столкновение автомобиля Nissan и "Камаза" произошло на 471-м километре федеральной автодороги "Вятка". Водитель Nissan и его пассажир погибли, ребенок и водитель грузовика пострадали, последнему госпитализация не потребовалась.