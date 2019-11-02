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На месте убийства главы ЦПЭ МВД Ингушетии ведется поквартирный обход домов

Большая часть местных жителей обсуждать произошедшее отказывается

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ведут поквартирный обход домов, расположенных вблизи от места убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В настоящий момент оперативники проводят поквартирный обход домов, расположенных рядом с местом убийства на улице Академика Анохина, опрашивают очевидцев. Они спрашивают, слышали ли жители окрестных квартир сильные хлопки, видели ли дым",- сказал собеседник агентства. По его словам правоохранители также изучают видео с камер наблюдения.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, большая часть местных жителей обсуждать произошедшее отказывается.

Руководитель центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат были расстреляны на улице Академика Анохина на западе столицы в субботу вечером. Убийца выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле, для розыска которого введены планы "Перехват" и Вулкан".

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам, это была не служебная командировка. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

В правоохранительных органах также сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

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