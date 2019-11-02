Пассажира зажало между поездом и платформой железнодорожной станции "Тушино" в Москве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пассажира зажало между электричкой и платформой железнодорожной станции "Тушино" Рижского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе железной дороги.

"В 22:24 на станции "Тушино", по предварительной информации, пешеход <...> залезал на платформу перед прибывающей электричкой, в результате чего был зажат между составом и платформой. <...> Электропоезда объезжают остановившуюся электричку по соседним путям, в связи с этим несколько составов следуют с увеличенным интервалом. Задержаны три поезда на 10 минут", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место вызваны спасатели.