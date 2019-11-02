Спасатели достали мужчину, зажатого между поездом и платформой станции "Тушино" в Москве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Спасатели помогли выбраться мужчине, которого зажало между поездом и платформой железнодорожной станции "Тушино" Рижского направления Московской железной дороги (МЖД). Он госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Пассажир выжил при инциденте. Спасатели извлекли мужчину и передали его медикам", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в 22:24. По данным пресс-службы МЖД, мужчина залезал на платформу перед прибывающей электричкой, "в результате чего был зажат между составом и платформой".