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СМИ: умер один из четырех раненых при взрыве на заводе боеприпасов в Чехии

Он скончался от ожогов

ПРАГА, 3 ноября. /ТАСС/. Один из четырех тяжелораненых сотрудников завода по производству боеприпасов Explosia в городе Пардубице в Восточной Чехии, на котором в пятницу произошел взрыв пороха, умер от ожогов. Об этом сообщило в воскресенье Чешское радио.

Четыре сотрудника Explosia были ранены во время взрыва пороха в одном из цехов предприятия. Они получили ожоги, которые покрывали до 90% тела, и в критическом состоянии были отправлены в специализированные клиники Праги и города Брно (юго-восток республики).

Explosia находится в собственности государства, подотчетно Министерству промышленности и торговли Чехии. Глава этого ведомства Карел Гавличек выразил соболезнования семье скончавшегося сотрудника предприятия. Причину взрыва расследует комиссия, состоящая из экспертов полиции, пожарных и Минпромторга.

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Чехия
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