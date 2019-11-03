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Пермский подросток умер на вечеринке

Еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии

ТАСС, 3 ноября. Следственное управление СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту смерти 16-летнего подростка. Тело обнаружили в квартире, где проходила молодежная вечеринка. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве в воскресенье.

В минздраве региона уточнили, что еще одного гостя праздника госпитализировали.

"Проводится проверка по данному факту, проверяем обстоятельства смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти. Признаков и следов, указывающих на то, что подросток стал жертвой преступления, при осмотре места происшествия не обнаружено. Будем ждать заключения судебно-медицинской экспертизы", - сказали в региональном Следственном управлении СКР.

В министерстве здравоохранения Пермского края уточнили, что еще одного 15-летнего подростка в субботу с этой же вечеринки увезли врачи скорой помощи.

"Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии", - уточнили в пресс-службе министерства.

Теги
РоссияПермский край
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