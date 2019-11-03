СМИ: турецкие войска обстреляли пограничные селения на севере Сирии

ТАСС, 3 ноября. Артиллерия турецкой армии открыла в воскресенье огонь по пограничным селениям Рашидия и Эль-Касимия, расположенным в районе города Телль-Тамер на северо-западе сирийской провинции Хасеке. Как сообщило курдское агентство Firat, в результате обстрела среди мирных граждан есть пострадавшие. По его информации, от полученных ранений скончался таиландский медик, работавший в составе миссии международной организации "Врачи без границ".

Обстрел начался на фоне ожесточенных столкновений между курдскими отрядами, входящими в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), и формированиями сирийской вооруженной оппозиции, воюющими на стороне турецкой армии.

По сведениям Firat, отряды СДС ранее восстановили контроль над восьми населенными пунктами, уничтожив не менее 15 боевиков оппозиционных сил.