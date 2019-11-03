СМИ: мужчина с ножом напал на людей в Гоконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 ноября. /ТАСС/. Мужчина с ножом в воскресенье вечером совершил нападение на группу людей в торговом центре в Гонконге. Как сообщила радиостанция RTHK, в результате атаки ранены пять человек.

Инцидент произошел в крупном торговом комплексе "Ситиплаза" в районе Тайгучэн, где в этот день имели место антиправительственные протестные выступления. По свидетельству очевидцев, злоумышленник с ножом, говоривший на путунхуа (диалекте материкового Китая), затеял конфликт на почве политических разногласий.

Нанеся раны нескольким людям, он также причинил увечье местному депутату райсовета от оппозиционной Демократической партии Эндрю Чю, откусив ему ухо, когда тот попытался схватить и остановить преступника. Нападавший затем был избит толпой демонстрантов.

Сообщается, что через некоторое время после инцидента сотрудники полиции применили в данном квартале для разгона участников беспорядков слезоточивый газ. Был произведен ряд задержаний.

С начала лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления.