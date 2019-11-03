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В МЧС предупредили о запахе гари от горящего камыша в большей части Астраханской области

В ближайшие сутки в регионе ожидается юго-восточный ветер ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с

АСТРАХАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Запах гари от камыша, горящего на побережье Каспийского моря, может ощущаться на территории семи из 11 районов Астраханской области, а также в Астрахани. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 3 ноября на территории Астраханской области действует загорание тростниковой растительности и камыша в раскатной части Каспийского моря… Существует вероятность присутствия в атмосферном воздухе запаха гари в Камызякском, Икрянинском, Лиманском, Приволжском, Наримановском, Володарском, Красноярском районах и г. Астрахани", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ближайшие сутки на территории области ожидается небольшая облачность, юго-восточный ветер ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.

Теги
РоссияАстраханская область
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