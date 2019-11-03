Крыша цеха загорелась в Таганроге на площади 600 кв. метров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноября. /ТАСС/. Кровля неэксплуатируемого цеха на площади 600 кв. метров загорелась в Таганроге Ростовской области. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"17:12 мск - Ростовская область, Таганрог, ул. Северная площадь, 3, произошло загорание неэксплуатируемого цеха", - говорится в сообщении.

Горит кровля, площадь пожара составляет 600 кв. метров. Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

По данным МЧС, в тушении задействованы 28 человек и 8 единиц техники.