Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крыша цеха загорелась в Таганроге на площади 600 кв. метров

Никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноября. /ТАСС/. Кровля неэксплуатируемого цеха на площади 600 кв. метров загорелась в Таганроге Ростовской области. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"17:12 мск - Ростовская область, Таганрог, ул. Северная площадь, 3, произошло загорание неэксплуатируемого цеха", - говорится в сообщении.

Горит кровля, площадь пожара составляет 600 кв. метров. Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

По данным МЧС, в тушении задействованы 28 человек и 8 единиц техники.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Расследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии
Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС