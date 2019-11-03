Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед

САРАТОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Двое детей провалились под лед в Саратовской области, один из них погиб. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели 10-летнего ребенка в Татищевском районе", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером в воскресенье 10-летний мальчик вместе с ровесником гулял возле пруда. Мальчики решили выйти на лед, но он оказался слишком хрупким, и дети провалились в воду. Это увидел мужчина, рыбачивший неподалеку. Он бросился на помощь детям и смог спасти одного из них. Второго ребенка не нашел.

"Тело погибшего мальчика извлекли спасатели областной службы спасения. Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии", - сообщает пресс-служба.