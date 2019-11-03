В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

ТАСС, 4 ноября. Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области. Площадь возгорания составила 450 кв. м, сообщила ТАСС представитель МЧС по региону Мария Федорова.

"В 19:39 мск в воскресенье в МЧС поступило сообщение о пожаре на Волжском бульваре в Кинешме, где располагается дебаркадер "Мирная пристань". На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 19:41 наблюдался дым из здания. Площадь возгорания составила 450 кв. м, пострадавших нет", - сказала Федорова.

Она уточнила, что на месте тушения работают 40 человек и 12 единиц техники. "Локализация пожара была в 23:20 мск", - сказала собеседница агентства.

"Мирная пристань" представляет собой гостиничный комплекс, состоящий из трех дебаркадеров и расположенный на набережной реки Волга в центре Кинешмы. На втором этаже центрального дебаркадера расположены три зала ресторана. Кроме того, в гостинице имелись бани и сауны.