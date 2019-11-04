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В Забайкалье задержали четвертого подростка, подозреваемого в убийстве и насилии

По данным следствия, несовершеннолетние ворвались в частный дом в одном из сел, изнасиловали женщину и до смерти избили 40-летнего мужчину

ЧИТА, 4 ноября. /ТАСС/. Четвертый подросток задержан по делу об убийстве мужчины и насилии над женщиной в одном из сел Кыринского района Забайкальского края. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

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Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении трех подростков 15 и 16 лет. Их обвиняют в убийстве и изнасиловании. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в регион следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании.

"По подозрению в причастности к совершению преступления задержан четвертый фигурант - 15-летний житель этого же села. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следователи решат вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - сказал Марков.

По данным следствия, 27 октября обвиняемые ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района, где изнасиловали женщину и до смерти избили 40-летнего мужчину. Личности участников преступления были установлены в тот же день.

Подросткам предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. По данным следователей, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Двое фигурантов арестованы, третий - помещен под домашний арест. Назначено проведение доследственной проверки в отношении органов системы профилактики Кыринского района, в рамках которой следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц районной комиссии по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, а также других органов, обязанных заниматься профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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