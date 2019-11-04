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Три человека погибли в ДТП в Приморье

Среди них один ребенок

ТАСС, 4 ноября. Легковой автомобиль в понедельник столкнулся с трактором на трассе Хабаровск - Владивосток, в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю.

"За рулем автомобиля Toyota Prius находился 28-летний мужчина. Двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, водитель столкнулся с трактором Lovol, двигавшимся в попутном направлении. В результате удара травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и пассажиры Toyota: 24-летняя женщина и четырехлетний мальчик", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи. О состоянии здоровья водителя трактора не сообщается.

По информации пресс-службы, стаж вождения водителя Toyota составлял два года. В этом году мужчину дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости. В управлении отметили, что ДТП произошло при хорошей погоде на участке с асфальтобетонным покрытием.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, назначено проведение ряда исследований.

Теги
РоссияПриморский край
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