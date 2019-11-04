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Полиция Вьетнама задержала восемь человек по делу о гибели 39 мигрантов в Британии

Ранее агентство Reuters информировало о задержании местной полицией двух подозреваемых в причастности к гибели граждан Вьетнама

ТАСС, 4 ноября. Вьетнамская полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых были обнаружены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс 23 октября. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление сотрудника правоохранительных органов Вьетнама.

В пятницу агентство информировало о задержании местной полицией двух подозреваемых в причастности к гибели граждан Вьетнама.

Местные правоохранительные органы начали уголовное расследование в связи с обнаружением тел 39 мигрантов в Эссексе после того, как 10 вьетнамских семей объявили о пропаже своих родственников, высказав опасения, что они могут оказаться среди обнаруженных в английском графстве погибших.

23 октября в английском графстве Эссекс полиция обнаружила рефрижератор с телами 39 мигрантов, погибших из-за переохлаждения. Температура внутри грузовика составляла минус 25 градусов. Машина прибыла в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.

Теги
ВеликобританияВьетнам
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