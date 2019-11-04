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В Нижнем Новгороде арестованы двое подозреваемых в убийстве беременной женщины

Они также подожгли квартиру, пытаясь скрыть следы преступления

ТАСС, 4 ноября. Двое жителей Нижегородской области арестованы по подозрению в убийстве беременной женщины. После совершения преступления они совершили поджог квартиры, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК по региону.

"Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции удалось установить и задержать двух мужчин, подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались 19-летний и 27-летний знакомые погибшей. <…> 4 ноября оба мужчины заключены под стражу", - указано в сообщении.

Преступление было совершено 2 ноября в доме по ул. Архангельской в Нижнем Новгороде. По версии следствия, подозреваемые в нетрезвом виде находились в квартире женщины. Поссорившись с ней на бытовой почве, они нанесли ей многочисленные удары ножом, после чего похитили украшения. Пытаясь скрыть преступление, они совершили поджог. При этом оба злоумышленника знали о том, что женщина была беременна. Прибывшие на пожар сотрудники МЧС обнаружили в квартире тело женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам "г", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, находящейся в состоянии беременности, группой лиц из корыстных побуждений). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги
РоссияНижегородская область
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