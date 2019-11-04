Посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло в ресторане "Чеддер" в доме на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, посетители эвакуированы, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.

"Происходит горение на кухне на площади 10 квадратных метров и вытяжной трубы. До прибытия пожарных было эвакуировано 10 посетителей ресторана и персонал. В 13:37 мск объявлена локализация пожара", - сказали в управлении МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 13:19 мск. Пожар начался в вытяжке на первом этаже, администрация эвакуировала посетителей.

Ресторан расположен по адресу: Московский проспект, 190. Здание построено в 40-50-е годы XX века, оно украшено башней со шпилем с золоченой звездой.

В новость в 14:11 мск внесены изменения - добавлена информация о локализации возгорания.