Самолет United Airlines вернулся в аэропорт после задымления в кабине пилотов

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании United Airlines совершил в понедельник вынужденную посадку в аэропорту Ньюарка после сообщений о задымлении кабины пилотов.

Как сообщила в понедельник телекомпания PIX-11 со ссылкой на представителей Федерального авиационного управления, самолет Boeing 757, выполнявший рейс Ньюарк (штат Нью-Джерси) - Орландо (штат Флорида) вынужден был вернуться в аэропорт вылета, сразу после взлета после возникновения нештатной ситуации на борту.

При инциденте никто не пострадал. О причинах задымления не сообщается.