Один человек погиб при столкновении трех машин в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Столкновение трех легковых автомобилей произошло на федеральной трассе "Нарва" в Ленинградской области в понедельник вечером. Один человек погиб и четверо пострадали, среди них - двое подростков, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

По данным ведомства, столкнулись кроссовер Kia Sportage, легковая машина Kia Ceed и внедорожник Toyota Land Cruiser. "Водитель Kia Sportage скончался. В Kia Ceed пострадавших нет. Водитель и три пассажира Toyota в состоянии средней тяжести, из них одному - 15 и другому - 16 лет", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, столкновение произошло на трассе в районе поселка Зимитицы в Волосовском районе Ленинградской области. Водитель Kia Sportage выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся сначала с Kia Ceed, а затем совершил лобовое столкновение с внедорожником Toyota.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.