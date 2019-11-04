Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CBC: в Канаде неизвестный застрелил мужчину около ТЦ

Полиция ведет розыск преступника

ОТТАВА, 5 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате стрельбы, которую устроил неизвестный рядом с торговым центром в городе Этобико (провинция Онтарио). Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел после полудня. По словам очевидцев, неизвестный подъехал к торговому центру на автомобиле, затем вышел из него и начал стрелять в мужчину, стоявшего рядом со зданием магазина. Выстрелив несколько раз в свою жертву, преступник скрылся на машине. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений. Его личность не раскрывается.

Полиция ведет розыск стрелявшего. Другой информации пока не сообщается.

Теги
Канада
Реклама на ТАСС
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,9
Данные о пострадавших не поступали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС