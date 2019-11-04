CBC: в Канаде неизвестный застрелил мужчину около ТЦ

ОТТАВА, 5 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате стрельбы, которую устроил неизвестный рядом с торговым центром в городе Этобико (провинция Онтарио). Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел после полудня. По словам очевидцев, неизвестный подъехал к торговому центру на автомобиле, затем вышел из него и начал стрелять в мужчину, стоявшего рядом со зданием магазина. Выстрелив несколько раз в свою жертву, преступник скрылся на машине. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений. Его личность не раскрывается.

Полиция ведет розыск стрелявшего. Другой информации пока не сообщается.