Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четверо пассажиров авто погибли в ЕАО от лобового столкновения

Среди них есть двое детей

ТАСС, 5 ноября. Двое взрослых и двое детей погибли во вторник в Еврейской автономной области (ЕАО) на федеральной трассе "Амур" в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

"На федеральной трассе "Амур" между селами Белгородское и Смидович, зарегистрировано ДТП с четырьмя погибшими. Водитель Toyota Ipsum не учел погодные условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Toyota Wish. Водитель и пассажиры последней погибли. Это две девочки 2002 и 2003 годов рождения, женщина и мужчина", - сообщили в пресс-службе.

Водитель второй машины госпитализирован предположительно с переломом, пассажирка также получила травмы, ее диагноз уточняется.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СМИ: на севере Мексики 12 человек погибли в результате нападения на группу мормонов
Среди них было девять детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС