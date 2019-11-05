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Два спасателя погибли в результате взрыва в здании на севере Италии

По данным телеканала Rai News 24, спасатели тушили в нежилом здании пожар, когда произошел взрыв

ТАСС, 5 ноября. Два сотрудника спасательных служб погибли, один считается пропавшим без вести в результате взрыва, который в ночь на вторник прогремел в нежилом здании в районе населенного пункта Куарньенто (северная область Пьемонт). Об этом говорится в сообщении спасательных служб в Twitter.

"Около 2 часов ночи (4:00 мск) в нежилой постройке прогремел взрыв. Два спасателя погибли, еще один считается пропавшим без вести", - указывается в записи. Отмечается, что несколько человек получили травмы.

По предварительным данным, спасатели тушили в здании пожар, когда произошел взрыв, передает новостной канал Rai News 24.

Теги
Италия
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