Два спасателя погибли в результате взрыва в здании на севере Италии

ТАСС, 5 ноября. Два сотрудника спасательных служб погибли, один считается пропавшим без вести в результате взрыва, который в ночь на вторник прогремел в нежилом здании в районе населенного пункта Куарньенто (северная область Пьемонт). Об этом говорится в сообщении спасательных служб в Twitter.

"Около 2 часов ночи (4:00 мск) в нежилой постройке прогремел взрыв. Два спасателя погибли, еще один считается пропавшим без вести", - указывается в записи. Отмечается, что несколько человек получили травмы.

По предварительным данным, спасатели тушили в здании пожар, когда произошел взрыв, передает новостной канал Rai News 24.