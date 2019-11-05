Суд отправил под домашний арест подозреваемого в хищении данных клиентов банков

ВОЛГОГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайства защиты Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении данных клиентов банков, и отправил его под домашний арест, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление суда первой инстанции отменить, изменить меру пресечения на домашний арест, из-под стражи освободить", - сказала судья.

Она пояснила Бутурлакину, с которым в суде была установлена видеоконференцсвязь, что из-под стражи он может быть освобожден уже "после обеда".

Следователь ранее сообщал ТАСС, что в настоящий момент установлен только один факт хищения сотрудником "Национальной службы взысканий" Бутурлакиным данных клиентов банков, однако, таких эпизодов может быть больше. Бутурлакин получил за передачу данных 40 тыс. рублей. Подозреваемый ранее пояснил, что он продал эти данные лицу, которое занимается банкротством, чтобы помочь оказавшимся в трудном положении людям.

Полиция 24 октября задержала сотрудника компании "Национальная служба взыскания" (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о незаконных получении и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Центральный районный суд Волгограда 25 октября арестовал его на два месяца.