В Адыгее силовики задержали подозреваемого в убийстве пропавшей в мае ученицы лицея

МАЙКОП, 5 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Адыгеи задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, учащейся лицея в Майкопе, исчезнувшей накануне последнего звонка в мае этого года, он начал давать признательные показания. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Адыгее Руслан Сетов.

"Установлен подозреваемый в совершении данного преступления - ранее судимый 47-летний местный житель, - сказал Сетов. - Под давлением улик подозреваемый стал давать признательные показания. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления".

Шестнадцатилетняя учащаяся майкопского лицея № 34 пропала 24 мая, накануне последнего звонка. Около 11:10 мск она вышла из учебного заведения в центре города и не вернулась домой. В полицию обратились родители девушки, она воспитывалась в благополучной семье. Следственными органами СК России по Адыгее было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст.105 УК РФ).