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В Ставрополе задержали местного жителя, из-за драки с которым погиб мужчина

Инцидент произошел 2 ноября

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. В Ставрополе задержали местного жителя, который на территории спортивной школы города подрался с мужчиной. Как сообщило региональное следственное управление СК РФ, пострадавший позже умер в больнице от полученных травм. 

В отношении 42-летнего местного жителя СК возбудил уголовное дело по  ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

По данным СК, инцидент произошел 2 ноября в спортивной школе Ставрополя, когда подозреваемый сделал замечание мужчине, пытавшемуся пройти на футбольное поле во время матча. Между ними возник конфликт. Подозреваемый нанес потерпевшему удар кулаком в голову, в результате чего он упал на асфальт. От полученных травм он умер на следующий день в больнице. 

Следователь СК направил в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 

 

Теги
РоссияСтавропольский край
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