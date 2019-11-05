В Ставрополе задержали местного жителя, из-за драки с которым погиб мужчина

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. В Ставрополе задержали местного жителя, который на территории спортивной школы города подрался с мужчиной. Как сообщило региональное следственное управление СК РФ, пострадавший позже умер в больнице от полученных травм.

В отношении 42-летнего местного жителя СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным СК, инцидент произошел 2 ноября в спортивной школе Ставрополя, когда подозреваемый сделал замечание мужчине, пытавшемуся пройти на футбольное поле во время матча. Между ними возник конфликт. Подозреваемый нанес потерпевшему удар кулаком в голову, в результате чего он упал на асфальт. От полученных травм он умер на следующий день в больнице.

Следователь СК направил в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.