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В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба

Спустя месяц после удаления у подростка открылось кровотечение, несмотря на оказанную помощь, он умер

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в клинике на юго-западе столицы подростку удалили зуб, через несколько дней у него возникли осложнения и подростка повторно показали врачу. "Спустя месяц у него открылось сильное кровотечение, и он был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетний скончался", - сообщила Иванова.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза.

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