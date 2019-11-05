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В полиции поставили на учет школьниц, которые разрушили надгробие на кладбище под Курском

В региональном управлении МВД добавили, что родители школьниц готовы возместить нанесенный ущерб

КУРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Школьницы, задержанные в Курской области по подозрению в разрушении надгробий на кладбище, поставлены на профилактический учет, их родители готовы возместить нанесенный ущерб, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону. В настоящее время полиция проводит проверку.

Полицейские задержали трех школьниц 2 ноября по подозрению в разрушении надгробий на кладбище в Щиграх. Их личности установили после публикации в соцсетях видео, в ходе которого подростки разбивали надгробия могил.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Установлено, что две школьницы из города Щигры, а также жительница Белгородской области в общей сложности испортили шесть надгробий. Возраст детей 10, 14 и 15 лет.

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РоссияКурская область
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